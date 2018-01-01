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Февраль принесет мороз и 30-сантиметровые сугробы

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В начале февраля в Латвию с севера придет холодный воздух, на всей территории страны ожидаются мороз и снег, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник, 29 января, продолжится дождь, на востоке страны будет идти снег. Во второй половине дня в Курземе и Земгале придет с юго-запада следующая зона осадков с дождем и мокрым снегом.

Следующий циклон придет в Латвию в ночь на четверг.

Прогнозируется, что в пятницу по всей Латвии установится мороз. Один сценарий предусматривает, что при ясном небе он местами может усилится до -20 градусов, а другой - приход новых циклонов с возможной оттепелью.

Глубина снежного покрова в первой половине февраля местами может превысить 10 см, на востоке достичь 30 см.

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