Из-за дождей быстро повышается уровень воды в реках

Из-за теплой погоды и осадков началось быстрое повышение уровня воды в реках на западе и в центральной части Латвии, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самый большой подъем воды произошел в Дурбе - возле Циравы уровень воды за сутки вырос более чем на 70 сантиметров, достигнув самой высокой отметки в этом месяце.

Менее резкий подъем уровня воды наблюдается также в других реках Курземе и Земгале, а также местами в Видземе. На востоке страны, где температура воздуха ниже и шел снег, а не дождь, уровень воды в реках колеблется лишь немного.

Гидрологи сообщают, что в ближайшие дни повышение уровня воды продолжится, могут быть затоплены низины. Также местами возможен ледоход и резкие колебания воды.

Напряженная ситуация из-за ледового затора сохраняется на участке Даугавы от Ливаны до Плявиняс. Здесь из-за подвижек льда уровень воды может превысить опасную отметку и затопить прибрежные территории.