Реклама «быстрых» кредитов: пора вводить ограничения?

На портале общественных инициатив manabalss.lv появилось предложение ограничить рекламу быстрых кредитов. По мнению автора инициативы, для альтернативных финансовых услуг следует установить максимальное количество рекламных роликов на радио и телевидении, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Автор идеи Алексей Пискунов телевизор смотрит не часто. Как большинство зрителей, он не любит продолжительные рекламные паузы. Алексей заметил, что в одном таком блоке может быть 3-4 ролика, рекламирующих услуги быстрых кредитов. Это, по его мнению, перебор. Алексей разместил на портале manabalss.lv предложение с таким текстом:

«Предлагаю ввести для радио и телевидения ограничение: не больше 10 рекламных роликов об услугах быстрых займов в день. Полностью ограничить их рекламу в общественном транспорте, а также уменьшить интенсивность почтовой и смс-рассылки с предложением воспользоваться услугами быстрых займов».

По словам автора, изменения помогут оградить от ненужной информации не заинтересованных в ней людей. Также это убережет потребителя от — цитата — «соблазна получить легкодоступные деньги». Небанковское кредитование продолжает оставаться большой проблемой. Каждый год в этом секторе заметен рост, причем он наблюдается в объеме кредитов, а не в их количестве – люди берут суммы покрупнее. В Центре защиты прав потребителей заметили, что жители стали охотнее брать так называемые «бесплатные кредиты» — со ставкой 0%.

«Количество таких кредитов возросло, с 45% до 62%. [...] Клиенты берут кредиты, но не могут вовремя их выплатить, и поэтому продлевают их. А это уже платная услуга»,

— рассказывает представитель центра защиты прав потребителей Санита Гертмане.

В Национальном совете по радио и телевидению рассказали, что сейчас в сфере рекламы быстрых кредитов никаких ограничений не существует.

«Быстрые кредиты не является одним из запрещенных видов рекламы, как, например, в случае с табачными изделиями. Для электронных средств массовой информации установлено максимальное количество времени для рекламы в час. Для общественных СМИ это 6 минут, для коммерческих – 12. То, какую рекламу ставят в эти блоки – быстрые кредиты или продукты питания -- в законе не прописано», — говорит руководитель отделения мониторинга Кристер Плесаков.

Есть правила Кабинета министров, которые регулируют потребительское кредитование. Здесь указаны требования к содержанию соответствующих рекламных роликов, но не к их количеству.

Вместе с этим в одной рекламной паузе может появиться несколько роликов, предлагающих одну и ту же услугу.

В Латвийской ассоциации рекламы к идее относятся скептически. Здесь считают, что не следует запрещать рекламировать быстрые кредиты на остановках общественного транспорта, как это было сделано с рекламой алкогольных напитков. В ассоциации рекламы сообщили, что от этого запрета индустрия рекламы пострадала.

«Больше никаких запретов», — считает руководитель ассоциации Байба Лиепиня.

В Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг от комментариев по поводу инициативы воздержались. Здесь «Домской площади» сообщили лишь, что у людей есть право выражать различные мнения.