Для нужд армии закупят различные типы мин, в том числе для низколетящих вертолетов

Государственный центр оборонных военных объектов и закупок объявил о закупке различных типов мин, в том числе для низколетящих вертолетов.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, финансирование для закупки мин составит не менее 135 000 евро. В целом планируется приобрести шесть видов мин, часть из которых предназначена для учений. Латвийская армия закупит учебные противотанковые, противобортовые и противотранспортные мины.

Полное техническое описание необходимого вооружения будет выдано претендентам, которые пройдут отбор в ходе процедуры переговоров.

В целях безопасности в пресс-службе Минобороны не сообщили, какие виды мин в настоящее время имеются на вооружении у латвийской армии.