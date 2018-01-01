Синоптики предупреждают о сильном снеге с дождем и ветре

С запада в Латвию идет циклон, который пересечет страну в ночь на вторник, а днем достигнет России, свидетельствует прогноз синоптиков, сообщает агентство ЛЕТА.

Синоптики предупреждают о большом количестве осадков и усилении ветра. В северной и восточной части Латвии выпадет 6-10 см снега. С усилением ветра ожидается и метель. Дороги будут заснеженными и обледеневшими.

Ночью на юге Курземе ожидается западный ветер порывами до 20 метров в секунду. В конце ночи в Курземе, а утром и днем и в остальной Латвии ветер повернет с севера, северо-запада и будет дуть порывами до 13-18 м/c.

Температура составит -1..+4 градуса, во второй половине дня на северо-востоке она опустится до -3.

В Риге в ночь на вторник ожидается мокрый снег и дождь, днем мокрый снег и метель. Температура воздуха будет около нуля. Ветер утром и днем усилится до 15-17 м/c.