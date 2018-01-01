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Руководитель «Айнажи»: во время терапии приходилось ограничивать пациента, но в рамках закона

LETA
Илона Балоде | Фото: Edijs Pālens / LETA

Возможно, при терапии медикам приходилось ограничивать пациента, но это происходило в рамках закона, заявила временно отстраненная от должности член правления Детской психоневрологической больницы «Адажи» Илона Балоде, комментируя выявленные там нарушения.

Балоде сказала, что пока не ознакомилась с соответствующими документами и не может комментировать обвинения.

На вопрос, знала ли она о применяемых методах, Балоде ответила уклончиво, заявив, что ограничения при терапии могли требоваться, но она уверена, что все происходило в рамках закона.

Как сегодня сообщил журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш, нарушения в больнице «Айнажи» связаны, возможно, с неадекватными действиями лечебного персонала при фиксации пациентов.

Речь идет о превышении продолжительности фиксации без перерывов. Это допустимо, но речь идет о том, в какой мере и как долго используются ограничения в отношении пациента и отвечает ли их применение нормам правил Кабинета министров, пояснил он.

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