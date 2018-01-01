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Кучинскис: коалиция концептуально поддерживает систему депозита упаковки

LETA
Премьер-министр Марис Кучинскис | Фото: Ieva Čīka / LETA

Коалиция концептуально поддерживает введение системы депозита упаковки, но некоторые вопросы еще требуют ответов, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционных партий.

Вопрос будет рассматриваться в правительстве при участии министерств экономики и земледелия. Вопрос в том, что делать с нынешней системой, в которую вложены миллионы евро. На эту проблему указал и министр экономики Арвил Ашераденс.

Нужно исследовать также, не приведет ли подорожание 15 центов на бутылку к новому росту инфляции, сказал министр экономики.

Инициатор введения системы депозита упаковки, министр охраны среды Каспар Герхардс сказал, что система депозита будет дополнять существующую. Важно обсудить вопрос о возможном росте инфляции и сроки введения системы.

Вопрос первоначально будет рассматриваться в правительстве, а не сразу в Сейме.

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