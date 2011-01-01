Убытки Восточной больницы в прошлом году могут составить 4 млн евро

Финансовые показатели Рижской Восточной клинической университетской больницы (РАКУБ) в 2017 году могут быть хуже, чем в 2016. По примерным расчетам, убытки больницы составят 4 млн евро, сообщил на Латвийском радио председатель правления больницы Имант Паэглитис.

«Думаю, за один год не удастся исправить финансовую ситуацию, но есть надежда, что с 2019 года больница начнет работать без убытков», - сказал он.

РАКУБ уже с 2011 года работает с убытками, и в конце 2015 года их сумма составила 28 млн евро. 2016 год больница завершила с убытками 2,5 млн евро.

РАКУБ дополнительно к выделенному Министерством здравоохранения финансированию направит на повышение зарплат медработникам еще 3 млн евро из своего бюджета.

Паэглитис ранее заявил, что больница будет платить врачам и медсестрам на 4% больше, чем требует Минздрав, а помощникам сестре - на 6% больше.