Угоны тракторов: проблему начнут решать на уровне правительства

Из Латвии угоняют тракторы. Еще в прошлом году крестьянские организации обратились к депутатам Сейма помочь решить эту проблему. Их услышали и созвали рабочую группу по вопросам краж сельскохозяйственной техники.

Летом прошлого года у Эгилса украли трактор. Ночью неизвестные пробрались на территорию хозяйства крестьянина и угнали 60 000 евро – такова стоимость трактора. «Домская площадь» созвонилась с потерпевшим, чтобы узнать — удалось ли найти украденное?

Крестьянин ответил, что спустя полгода мошенников нашли, а вот дорогостоящую машину — нет. Эгилс признался, что на тракторе не была установлена сигнализация. Хозяин до сих пор ждет, что трактор найдется, так как полиции Литвы с этим делом работает.

В организации «Крестьянский Сейм» рассказали, что случай Эгилса, к сожалению, не единственный. Всего в прошлом году из Латвии угнали 26 тракторов, а в этом году уже три. Большинство из них были оборудованы сигнализацией. В основном преступления совершаются на границе Латвии с Литвой.

«Эта проблема достаточно большая. Спрос на них есть. Тракторы можно по-разному использовать: перевозить их целиком в Восточную Европу – в Россию, Белоруссию или Украину. Второй вариант: разбирать их на запчасти и продавать», — рассказывает председатель правления «Крестьянского Сейма» Юрис Лаздиньш.

Масштабы проблемы привели к необходимости создать рабочую группу. В нее войдут представители Министерства земледелия, внутренних дел и сельскохозяйственных организаций. Планируется, что совместными усилиями разработают механизмы, которые помогут остановить транспортный беспредел. Некоторые предложения уже есть.

«Например, есть предложение на региональных дорогах ограничить высоту транспорта, которому разрешено здесь проезжать. Разрешить передвижение только машинам не выше двух с половиной метров. Тракторы обычно три с половиной. Это одно из решений – будем смотреть и думать», — рассказывает депутат Сейма Эдгар Путра.

Путра не исключает, что может понадобиться усиление пограничного контроля. В Государственной полиции отмечают, что из 26 украденных в прошлом году тракторов 11 были найдены и возвращены владельцам. Представитель Государственной полиции Янис Лаздиньш рассказал, что наличие рабочей группы может помочь в раскрытии преступлений и их предотвращении.

«Есть моменты, которые надо решать на общеевропейском законодательном уровне. Например, касающиеся регистрации тракторной техники, — насколько я знаю, в Латвии не вся тракторная техника регистрируется. Это дает ворам возможности сбыта», — пояснил Лаздиньш.

Обо всех возможных вариантах решения проблемы будут дискутировать уже на этой неделе – на первом заседании рабочей группы.