Cтолетие Латвии - один праздничный проект дороже другого

Такой вывод волей-неволей напрашивается после ознакомления с информацией о том, во сколько обходятся отдельные мероприятия. Почти в 150 000 евро из выделенных на празднование средств обошлось мероприятие открытия года 100-летия «Узоры света» в Латвийской национальной библиотеке (четыре спектакля и две генеральные репетиции), в 247 000 евро (выделены Рижской думой) - инсталляция «Врата почета» на перекрестке бульв. Бривибас и ул. Элизабетес, которые будут там стоять в течение двух лет.

В свою очередь в феврале в аэропорту «Рига» официально откроется созданный совместно Минэкономики и Латвийским агентством инвестиций и развития информационный стенд о Латвии, общая стоимость которого (включая видеосюжеты) за три года составит 437 500 евро. Деньги на этот проект также выделены из фонда празднования столетия, сообщает nra.lv.