В реках Латвии продолжает расти уровень воды

В последние сутки продолжал повышаться уровень воды в реках западной и центральной части Латвии, местами наблюдается ледоход, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На Лиелупе возле Межотне уровень воды вырос примерно на метр, более чем на метр превышен порог затопления пойм.

Лед шел на Венте возле Кулдиги. У Кулдиги и в верхнем течении реки уровень воды вырос с прошлой недели примерно на 2 метра, но угрозы наводнения нет.

Уровень воды вырос на всех реках Курземе, но существенно отстает от максимума предыдущих месяцев.

Повышение уровня воды и движение льда началось и на некоторых реках Видземе. Уровень воды повысился в Большой и Малой Югле, Огре, в нижнем течении Гауи. Уровень воды сохраняется ниже максимума, зарегистрированного в начале января.

На Даугаве между Ливаны и Плявиняс уровень воды растет, рано утром в Екабпилсе он был на 6,34 м выше нулевого пункта.

По прогнозам гидрологов, уровень воды продолжит расти в реках Курземе и центральной части Латвии. В случае движения льда на участке Даугавы от Ливаны до Плявиняс может быть превышена опасная отметка.