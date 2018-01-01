KNAB предлагает строже наказывать должностные лица за ложь в декларации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) предлагает увеличить штрафные санкции для должностных лиц за предоставление неверных сведений в ежегодных декларациях.

Коррупция тесно связана с противоправными доходами и имущественным положением должностных лиц, поэтому важен вопрос об усилении санкций, предусмотренных ч. 2 ст. 219 Уголовного закона за предоставление в декларациях неверных сведений, говорится в стратегии работы БПБК на 2018-2019 годы, которая утверждена вчера премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Сейчас за предоставление неверных сведений в декларации предусматривается лишение свободы на срок до трех месяцев, принудительные работы или денежный штраф. Нынешние нормы не допускают в расследовании этого нарушения применение специальных следственных действий, что осложняет доказательство состава преступления.

БПБК предлагает квалифицировать предоставление неверных сведений

в декларации не как нарушение криминального характера, а как нетяжкое преступление, за что может быть предусмотрено лишение свободы на срок от трех месяцев до трех лет.

В последующие годы бюро будет концентрироваться на том, чтобы искоренить коррупцию в органах судебной власти, публичных закупках, освоении средств ЕС, здравоохранении, строительстве и крупнейших самоуправлениях Латвии.