Фото: дом Криштопанса в Берги продается за 4,9 млн евро

За 4,9 млн. евро продается дом экс-премьера Вилиса Криштопанса в Берги, информирует портал «City24».

До 2007 года владельцем был сам экс-премьер, потом - AS «Berģu Terases 1», на данный момент SIA «Berģu Tūjas». Отмечается, что 50,79% предприятия принадлежит Криштопансу, 49,21% - его жене Айе.

Четырехэтажный дом площадью 1 500 кв.м. В нем 20 комнат, 5 ванных комнат, есть бассейн и сауна.

Айя Криштопане журналу Privātā dzīve призналась, что дом продается, так как очень большой для семьи и его обслуживание влетает «в копеечку».