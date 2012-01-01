LTV7: На ул. Валдемара спилены деревья, полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту порчи деревьев в столице на улице Валдемара. Владелец этого участка земли — юридическое лицо ещё 6 лет назад запросило разрешение на вырубку деревьев, чтобы построить здесь дом. Жители соседних домов тогда в ходе общественного обсуждения проголосовали против. После чего неизвестные залили деревья химикатами и просверлили в них отверстия. Стройуправа признала деревья опасными и их разрешили спилить, сообщает программа LTV7 «Сегодня вечером».

Владельцы этого участка ну улице Валдемара — предприятие NORRY ADVISORS LTD ещё в 2012 году пыталось получить разрешение на вырубку деревьев. Но в ходе общественного обсуждения местные жители выступили против. А через несколько лет деревья странным образом начали высыхать и стали опасными для окружающих.

Глава столичной комиссии по насаждениям Виестурс Фрейманис поясняет ход событий: «Специалисты строительного управления проверили деревья и констатировали, что в деревьях просверлены отверстия. Констатированы также следы химических веществ. Были заказаны заключения у различных учреждений. Порча и травля деревьев подтвердилась. В 2015 году мы наконец получили объяснение от владельцев земли. Они признали, что деревья испорчены и согласились оплатить возмещение убытков в размере 7,5 тысяч евро. Однако потом в течение двух лет пытались оспорить это решение, но в 2017 году всё же заплатили. После этого они получили разрешение на вырубку опасных деревьев от строительного управления».

Пётр живёт рядом с местом, где вырубили деревья. «Я лично не видел как их травят, но видел последствия. Их просто пробили, дырочки сделали и какой-то яд засыпали. Через год они начали высыхать. Получилось то, что было задумано. Деревья высушились. Ветки начали падать, потом пришли и отрезали», - рассказывает Пётр.

Владельцы земли признали, что деревья испорчены, но причастны ли они к этому — не известно.

Связаться с их представителями не удалось. В октябре прошлого года депутат рижской думы Кришьянис Фелдманс обратился с заявлением в полицию.

«Мне непонятна злость людей, которую они обратили против разнообразия природы. Представьте, они на протяжении нескольких лет с 2012 года планировали построить многоквартирный дом. Они искали инструменты чтобы сверлить по ночам, прятались, лили какую-то химию на деревья, чтобы они высохли. И через три дня после того, как я сообщил в стройуправу, что я обратился в полицию, они выдали разрешение на вырубку опасных деревьев. Вырубая деревья, они фактически уничтожали доказательства того, что произошло с деревьями», - утверждает депутат.

В полиции отрицают, что вырубка деревьев могла помешать следствию.

Стройуправа предоставила все документы, подтверждающие порчу деревьев. После заявления депутата началась проверка и в январе полиция возбудила уголовный процесс.

«В начале этого года было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту порчи деревьев. На данный момент подозреваемым лицом никто не признан. Во всяком случае в уголовном процессе выясняются все обстоятельства данного факта», - говорит глава Криминальной полиции Зиемельского района Риги Атис Чакарнис.

Уголовный процесс начат по третей части 109-ой статьи уголовного закона.Виновным грозят принудительные работы, денежный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет. Отметим, деревья, которые ещё не спилили — также долго не протянут. Они тоже отравлены. Их вырубка — вопрос времени.