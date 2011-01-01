Депутат о Стамбульской конвенции: Это окончательная потеря независимости!

Ратификация конвенции Совета Европы против насилия в отношении женщин и семейного насилия (так называемой «Стамбульской конвенции») опасна для латвийского общества и наносит удар по незавимости нашей страны. Такое мнение в эфире дискуссионной программы Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» высказала депутат Сейма Юлия Степаненко.

По словам политика, Стамбульская конвенция не только дублирует уже и так действующие в Латвии законы и нормативные акты, защищающие женщин от насилия, но и пытается перевести сугубо законодательный вопрос в поле идеологии. Для Латвии эта идеология, считает Степаненко, неприемлема, унизительна и даже опасна.

«[...] Судя по конвенции, в нашей стране есть традиция избиения женщин. Поэтому нужно изменить систему образования, преподавая гендерное равенство уже с детских садов. [...] Эта конвенция унижает Латвию и латвийских мужчин. Сторонники конвенции говорят: «Стыдно, что мы до сих пор среди тех 11 стран, которые все еще ее не ратифицировали! Как на нас смотрит остальная общественность? Мы находимся на самом низком уровне развития».

Те, кто пытаются продвинуть конвенцию, унижают Латвию. У нас современное европейское государство, где равноправие полов соблюдается в полной мере.

Вы видите, сколько женщин на руководящих должностях, мы с Сильвией пришли, как представители парламента и высказываем свое мнение, нас внимательно слушают... [...] Говорить о том, что в Латвии женщин каким-то образом унижают, оскорбляют и притесняют — совершенно неверно. Латвия как раз одна из тех стран, где равноправие полов и уважение к женщине является одной из традиций народа испокон веков. И говорить, что нам нужно что-то изменить в наших традициях и нашей культуре – абсолютно неверно. [...]

Мы за то, чтобы бороться против насилия всеми законодательными способами, а не идеологическими.

Мы несогласны с той идеологией, которую несет в себе конвенция — что мужчина изначально рождается со склонностью к насилию, и это дефект нужно исправлять с детства. [...] Насилие в семье — это комплексная проблема, и ее причины кроются в зависимостях, в неблагополучии, а не в том, кто носит брюки, а кто юбки. Это очень сложно решаемая проблема, и эта конвенция ее не решит. Эта конвенция откроет ворота для общественных организаций, которые будут просто наживаться на этой проблеме, на этой беде», — убеждена Степаненко.

Депутат также выразила опасение, что

с принятием конвенции Латвия в перспективе может потерять власть над собственной конституцией.

«Некоторые говорят — мол, давайте ратифицируем, но с оговорками: что мы не принимаем. К примеру, не хотим калечить это абсолютно чуждой идеологией наших детей и мы не хотим признавать однополые браки. Но вы почитайте саму конвенцию и этот документ. Там четко написано, что любые оговорки, которые будут вписаны при ратификации этой конвенции, будут в силе всего лишь пять лет. Этот механизм создан, чтобы со временем уравнять все страны в отношении принятия ценностей этой конвенции. То есть, в моем понимании, через пять лет нам придется возобновлять наши поправки среди комиссаров, которые нам, скорее всего, скажут, что наша конституция устарела и не соответствует европейским ценностям (в их понимании). [...]

Нам придется спрашивать разрешения у каких-то комиссаров, феминисток, можем ли мы продолжать жить с нашей конституцией или нет. Это полный бред. Это, действительно, уже окончательная потеря независимости»,

— заключила политик.

Участие в дискуссии также приняла депутат Сейма Сильвия Шимфа. Она подверглая резкой критике не только саму конвенцию, но и недостаточную, по ее мнению, самостоятельность нашей страны.

«Когда, наконец, у нас появится свой хребет? [...] Европейский союз, конечно, может повлиять какими-то своими инструментами на непослушные страны. Но все равно, слава Богу, в Европейском союзе еще уважают самостоятельное государство со своим хребтом. Ну почему [президент Венгрии Виктор] Орбан может держать достойно себя и свою страну?!

Почему мы не можем? Сколько мы будем прогибаться под разные инициативы и не думать головой?..

Меня, например, оскорбляет, что нам, независимому государству, придется в обязательном порядке делать то-то и то-то. Меня это оскорбляет!

[...] Внутренне я восстаю против этого, и большинство наших граждан, я думаю, тоже», — предположила Шимфа.

Справка

Конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин была разработана Советом Европы и открыта для подписания в 2011 году в Стамбуле (поэтому ее называют «Стамбульской»). Это первый юридически обязывающий документ в Европе, который направлен на борьбу с насилием в отношении женщин внутри семьи и извне.

Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года, и ее ратифицировали 28 стран Совета Европы и 17 стран из числа государств — членов ЕС. Латвия подписала конвенцию еще весной 2016 года, но пока документ не ратифицирован в правительстве, он не имеет юридической силы.

Конвенция предусматривает предотвращение насилия, информирование общественности, меры по расследованию и предупреждения проявлений насилия, а также ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, обеспечивая равенство между мужчинами и женщинами, а также международное сотрудничество в этой области, помогая неправительственным организациям и правоохранительным органам искоренить насилие в отношении женщин и насилие в семьях.

В правительстве Латвии вопрос о ратификации конвенции отложен. Пока что из правящих партий ее поддерживает только «Единство».