«Стало противно!» После жалобы в интернете ПВС провела проверку в популярной пиццерии

«Бармен, молодой парень, делал смузи, а остатки пил прямо из колбы блендера. После этого смешал новый смузи, даже не помыв колбу. Без проблем. Стало противно», - такую запись о пиццерии «Čili Pizza» в Валмиере можно прочитать на портале «Sūdzības.lv». Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) подтвердила TVNET, что в связи с этой информацией начата проверка.

ПВС прозвучавшую в публичном пространстве информацию о неприемлемых действиях бармена зарегистрировала как жалобу. «Так как этому предприятию уже было предписано устранить нарушения, связанные с обучением персонала, в ближайшее время ПВС проверит, приняло ли предприятие требования во внимание», - проинформировала TVNET руководитель отдела по общественным отношениям службы Илзе Мейстере.

Руководитель валмиерской пиццерии «Čili Pizza» Солвейга Масловска в разговоре с TVNET рассказала, что об этом случае информации у нее нет. Руководитель указала, что в пиццерии установлены камеры видеонаблюдения и можно посмотреть все, что происходило. «Сейчас больше ничего прокомментировать не могу», - заявила в конце прошлой недели порталу Масловска.

Руководитель по маркетингу предприятия «Tiamo Grupa» Томс Зукулис порталу в электронном письме подтвердил, что описанная на «Sūdzības.lv» ситуация, в которой бармен после приготовления смузи и подачи клиенту попил из блендера, а затем якобы использовал его повторно, не помыв колбу, произошла в валмиерской «Čili Pizza», которая является структурной единицей группы «Tiamo Grupa».

«Мы тщательно анализируем любой отзыв, поэтому и сразу же после получения этой жалобы была проведена проверка. Посмотрев записи камер видеонаблюдения, мы констатировали, что бармен попробовал приготовленные смузи, но не использовал блендер повторно», - прокомментировал Зукулис.

«В этой ситуации нужно признать, что бармен нарушил внутренние правила предприятия и для пробования смузи не использовал отдельный бокал. Однако после того, как он попробовал, блендер был вымыт соответствено требованиям», - указал представитель фирмы.

Кроме того, он отметил, что ПВС провела проверку - исследовала видеоматериал.

«После его просмотра было констатировано, что правила ПВС не нарушены, а жалоба признанна необоснованной, что указано в составленном протоколе ПВС», - сказал Зукулис.

Представитель компании поблагодарил автора жалобы за наблюдательность и предоставленную информацию, а также призывал любого, у кого есть замечания по поводу ресторанов, пиццерий или кафе группы «Tiamo», писать на электронную почту tiamo@tiamo.lv или связываться в соцсетях.