Самые дорогие авто, зарегистрированные в Латвии в 2017 году: кто владелец?

Самая дорогая купленная в прошлом году автомашина - это Bentley Bentayga 2017 года, стоимость которой начинается с 300 тыс. евро.

Как сообщает Dienas bizness, владельцем через SIA «Old M» является связанный в свое время с бизнесом в сфере медицины Адыгезал Мамедов.

Также по данным CSDD в списке авто класса «люкс», которые предприятия приобрели для себя или нужд владельцев, значатся Bentley Mulsanne Speed (SIA «Ultramar») - цена от 263 тыс. евро. Это предприятие, по данным Lursoft, принадлежит гражданам России Андрею Бонч-Бруевичу и гражданке Латвии Елене Бонч-Бруевич.

На третьем месте - новенький Mercedes Benz S650 Maybach (SIA «Meierovica 35»). Хозяин - хорошо известный бизнесмен Юрий Шефлер, владелец AS «Latvijas balzams».