Какие подержанные машины «засоряют» автоплацы Латвии: идет игра с безопасностью

Примерно у 40% из находящихся в Латвии в продаже пользованных автомобилей неполноценны или изменены исторические данные, к примеру, снижен пробег транспортного средства. Такие выводы, проверяя объявления, сделали эксперты автомобильной истории. Однако ответственные учреждения указывают, что у них слишком мало знаний и полномочий, чтобы победить продавцов-мошенников, сообщает в среду передаче «900 секунд» телеканала LNT.

«Одометр скручивают на 100 000, 150 000 [километров], это в среднем. Если идут из Скандинавии с большим пробегом, то 400 000 или 500 000 [километров] в Латвии скручивают до 200 000», - заявил представитель компании по проверкам истории автомобилей «autoDNA.lv» Агрис Дулевич. Специалист добавляет, что часто нечестные продавцы в объявлении указывают неправильный номер шасси, чтобы машину нельзя было проверить. В таких случаях нужно быть особенно осторожным.

К примеру, Ивар Грантс в середине января продал свой минивен «Volkswagen». Вскоре он очень удивился, снова увидев машину на портале объявлений. Несмотря на то, что у автомобиля остался тот же госномер, он стал моложе и с меньшим пробегом. «Одометр изменен на 100 000 и год снова увеличен на два года. Был второй год, теперь показывает, что четвертый». Кроме того, значительнее всего выросла цена машины - она почти удвоилась.

В Центре по защите прав потребителей (PTAC) указывают, что прошлым летом были попытки проверить площадки пользованных машин, однако это очень трудозатратный процесс и нарушения сложно доказать. В свою очередь, если продавец - частное лицо, то у PTAC полномочий нет, в таких случаях за дело должна браться уже Госполиция.