Из-за эпидемии гриппа в Даугавпилсе объявлен карантин в медицинских, учебных и социальных учреждениях, сообщили агентству ЛЕТА в городском самоуправлении.

Председатель Даугавпилсской думы Рихард Эйгимс подписал распоряжение о мерах по борьбе с эпидемией гриппа. В медицинских, учебных и социальных учреждения ограничено проведение публичных мероприятий. Также им поручено принять профилактические меры.

Руководители учебных заведений должны сообщать региональному отделению Центра профилактики и контроля заболеваний о случаях, когда из-за высокой заболеваемости пришлось прервать учебный процесс или когда заболевшие составляют более 20% учеников в классе.

На прошлой неделе в Даугавпилсе превышен эпидемический порог - 100 случаев заболевания на 100 тыс. населения. С 30 января эпидемия гриппа объявлена по всей стране.

В Даугавпилсе на прошлой неделе зарегистрировано 117,9 случая заболевания на 100 тыс. человек. В Вентспилсе заболеваемость составляет 62 случая на 100 тыс., в Юрмале - 30, в Лиепае - 26,1 случая, в Риге - 20,6 случая на 100 тыс. человек. В среднем в Латвии заболеваемость составляет 28,9 случая на 100 тыс. человек.