Сейм рассмотрит вопрос выходного дня в православное Рождество

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 27 февраля рассмотрит переданное ей три года назад предложение объявить день православного Рождества выходным.

Комиссия рассмотрит это предложение по инициативе представляющих в комиссии фракцию «Согласия» депутатов Бориса Цилевича, Игоря Зуева и Владимира Никонова, сообщила председатель комиссии Инесе Лайзане.

Как рассказал агентству ЛETA Цилевич, представленные в комиссии депутаты от «Согласия» попросили рассмотреть переданный несколько лет назад в комиссию законопроект, предусматривающий установить день православного Рождества 7 января выходным.

Этот законопроект был передан на рассмотрение в комиссии по правам человека и общественным делам в декабре 2014 года, но комиссия до сих пор так и не направила его на рассмотрение в Сейме в первом чтении.

Ранее Сейм уже несколько раз отклонял это предложение.