За 2,8 млн евро открыта многопрофильная поликлиника «Гайльэзерс»

Ранее в этих помещениях располагался административный корпус стационара «Гайльэзерс», который, по словам Лейтини, «большинство помнит как длинный, темный коридор для прохода в больничный корпус». Теперь эта часть больницы стала современной и удобной для пациентов.

Основное преимущество в том, что пациентам больше не придется плутать по многочисленным отделениям в поисках нужного кабинета, сказала Лейтиня. Специалисты, принимающие пациентов амбулаторно,

будут доступны в одном месте, которое легко найти, войдя в больницу через главные ворота.

Новая поликлиника откроется для пациентов с 5 февраля, в ней будут работать около 150 специалистов, имеются лаборатория, процедурный кабинет и специализированные кабинеты по отдельным заболеваниям.

В поликлинике есть информационный центр, а в регистратуре введена система управления очередями.

В открытии поликлиники примут участие премьер-министр Марис Кучинскис, председатель правления Восточной больницы Имант Паэглитис и председатель лечебного совета больницы академик Айвар Лейниекс.