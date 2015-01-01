По данным Центрального статистического управления, за последние пять лет на дорогах Латвии каждый год погибает в среднем 7 детей. В среднем 453 детей в дорожно-транспортных происшествиях получают травмы, что составляет 12% общего числа пострадавших в автоавариях. Для того чтобы сократить это количество, в Латвии начинается кампания «Остановись. Посмотри. Помаши», в рамках которой детей будут обучать, как действовать на улице, увидев грузовик. Именно крупногабаритные транспортные средства часто становится участниками ДТП с участием детей.

Не так давно весь интернет взорвало видео, на котором грузовой автомобиль чуть было не сбил мальчика и чудом избежал трагедии. На кадрах видно, как на трассе останавливается школьный автобус, из него выходят дети. Ученики решили перебежать дорогу позади машины. Мальчик выскочил на встречную полосу, по которой на высокой скорости неслась многотонная фура. Избежать трагедии удалось только благодаря мгновенной реакции водителя.

И это – действительно чудо, ведь заметить маленького перехода на столь маленьком расстоянии – практически невозможно.

«У грузового автомобиля другой тормозной путь и очень много слепых зон, она поворачивается иначе. А дети об этом совсем не знают.

Им кажется, что водитель их видит, но нет. Самая большая слепая зона – как раз перед самым капотом машины. На расстоянии до трех метров водитель не видит ничего..», — рассказывает организатор компании Ивета Озола.

В Латвии много городов, в которых учебные заведения находятся в непосредственной близости от магистральных дорог, используемых водителями автотранспорта для транзита. Школьникам приходится каждый день пересекать эти дороги с высокой интенсивностью движения. Через Даугавпилс ежедневно проезжают 622 грузовые автомашины. Об этом свидетельствуют данные предприятия Latvijas Valsts ceļi.

Для того чтобы дети чувствовали себя безопасно на улицах и дорогах, знали, как их правильно пересекать, в том числе заметив грузовую или другую крупногабаритную автомашину, в стране начинается доселе небывалая кампания по безопасности движения «Остановись. Посмотри. Помаши».

«Мы будем организовывать регулярные занятия для детей на полигоне ДАЙБЕ, что неподалеку от Валмиеры. Мы будем рассказывать школьникам всю специфику передвижения грузовиков, а также они смогут посидеть в кабине водителя грузовика и на себе испытать, что он видит в лобовое стекло своего транспортного средства.

Школьники будут удивлены, насколько сложно шоферу увидеть пешехода порой», — рассказывает один из участников компании Лаура Егорова.

В основе идеи кампании – привить детям привычку безопасного поведения, научив одному совершенно простому, но очень эффективному действию: перед тем, как переходить улицу или дорогу, в том числе и по обозначенному пешеходному переходу, надо остановиться, посмотреть и помахать шоферу машины, убедившись таким образом в том, что водитель и ребенок заметили друг друга.

«Мы хотим ввести в привычку у детей и у водителей – махать друг другу.

Чтобы это был естественный ритуал. Ведь это гарантия того, что они увидели друг друга. Водители нашей компании, которая занимается вывозом отходов впредь будет всегда махать пешеходам и ждать ответной реакции» — поясняет Лаура Егорова.

Эта компания уже проводилась год назад. Особый грузовой автомобиль в ее рамках побывал в 44 школах, проехав 7500 км. Во время выездов в школы и на лекциях знания о безопасности на дорогах получило более 5000 детей. И это не просто знания на бумаге. Полученные навыки действительно помогут снизить число ДТП на дорогах, уверен представитель CSDD Янис Айзпорс.

«В конце урока детям показывают машину и точки «мертвой зоны», где водитель не видит пешеходов. Такие точки есть у каждой машины. Ребенку может казаться, что водитель его видит, но на самом деле это не так. Когда ребенку демонстрируют это на настоящем грузовике, он запоминает это навсегда», — поясняет Айзопрс.

Кампания «Остановись. Посмотри. Помаши» – это часть глобальной инициативы, цель которой предотвратить гибель детей в дорожно-транспортных происшествиях. В рамках кампании в обучении безопасному поведению на дорогах с 2015 года приняло участие уже более 100 000 детей в 13 странах мира, в том числе в Финляндии, Дании, Бразилии и других.