Бывшие владельцы здания Рижского цирка получат компенсацию более 1 млн евро

Административный районный суд в среду удовлетворил иск бывших владелиц здания Рижского цирка Сармите Бивини и Бируты Крейле к Министерству культуры о выплате компенсации в размере 1 015 549 в связи с национализацией здания, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

По предложению министерства правительство ранее договорилось выплатить бывшим владелицам здания компенсацию в размере 297 765 евро.

Спор касался момента определения размера компенсации за здание цирка. Суд признал, что должен быть произведен перерасчет компенсации в текущих ценах, то есть на момент принятия Кабинетом министров распоряжения о выплате компенсации 9 августа 2017 года, а не 4 ноября 1995 года, когда принималось решение о национализации, так как на тот момент еще не был известен конкретный состав объекта культуры государственного значения «Рижский цирк», а также еще не было принято решение о выплате компенсации.

Суд постановил, что перерасчет размера компенсации должен быть произведен по курсу стоимости золота и доллара США в 2017 году, а не в 1995 году.

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца.

Руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале сообщила агентству ЛЕТА, что министерство внимательно ознакомится с содержанием приговора и рассмотрит возможности его обжалования в установленный срок.

1 июля 2015 года вступил в силу приговор Верховного суда, в котором признается право собственности государства на объект недвижимости по ул. Меркеля, 4, состоящий из земельного участка площадью 3807 кв. м и здания Рижского цирка. В свою очередь в ноябре того же года Рижский окружной суд постановил, что государство в лице Минкультуры должно выплатить наследникам владельцев недвижимости компенсацию.

В свою очередь бывшие владелицы считали, что из-за отказа в денационализации имеют право на компенсацию в размере 1 015 549 евро, так как в оценке 1938 года указана только стоимость здания цирка в размере 186 750 латов, а не его стоимость вместе с землей.