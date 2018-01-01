Девять самоуправлений Латвии реализуют проект, посвященный улицам Свободы

В этом году девять крупнейших самоуправлений Латвии реализуют проект «От свободы до свободы. История улиц Бривибас», в рамках которого предусмотрены спортивные и культурные мероприятия, посвященные улицам Свободы (Бривибас) в разных городах и исторической памяти людей, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации крупных городов.

Мероприятия пройдут в Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе. Сегодня представители самоуправлений рассказали о своих планах.

Например, в Даугавпилсе предусмотрены выставка, закладка «Сквера Свободы» 4 мая и форум в честь именитых горожан.

В Елгаве состоится фотовыставка «Еглавчане в год столетия», которая обобщит рассказы 100 елгавчан и их семей о событиях последних 100 лет. Также пройдет выставка «Рассказы бульвара Бривибас», в организации которой примут участие школьники. В сентябре запланирован «Форум будущего».

В Екабпилсе мероприятия начнутся с народного забега в мае по ул. Бривибас. Центральное ротационное кольцо города получит название кольца Бривибас, а в конце года будет организован «Екабпилсский форум свободы».

Резекне - один из немногих городов, где нет улицы Бривибас. В рамках проекта будет создан виртуальный музей воспоминаний и фотографий, пройдет ярмарка старинных предметов, экскурсии и др.

В Риге мероприятия в честь улицы Бривибас предусмотрены 4 мая почти на всем ее протяжении - от памятника Свободы до Дворца культуры ВЭФ.

Средства на реализацию проекта будут выделены из государственного и муниципальных бюджетов.

В Латвии название Бривибас носят более 60 улиц и площадей.