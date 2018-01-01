Медсестра больницы «Айнажи»: детей привязывали в их же интересах

«У меня вопрос, вы считаете, что лучше их пичкать таблетками, и тогда не нужно будет фиксировать, как это это делали в старые времена, или же привязать на время, чтобы человек успокоился. Может, лучше пусть он есть свой памперс - использованный или чистый - или же лучше привязать? Может, разрешить им рвать на себе волосы, кусать руки, биться головой об стену, или же все-таки привязать? Что более гуманно?» высказалась г-жа Лидака.

Отправленная в отставку глава больницы Илона Балоде уверяет, что все происходило в рамках закона. Она признает, что был один случай, когда пациент был фиксирован по времени дольше, чем полагается по нормам, однако это делалось для того, чтобы «девочка осталась жива». К тому же, об этом случае были информированы как родители, так и представители суда.

Балоде считает, что в больнице большая проблема с нехваткой персонала - в учреждении работает только один психиатр. «Я была бы просто счастлива, если бы кто-то появился. Пожалуйста, приезжайте! Зарплаты хорошие, рабочая обстановка тоже, никаких проблем», говорит Балоде.

Один из пациентов больницы признался, что никогда у него не было конфликтов с кем-либо в больнице. Другой подросток, которого спросили, в каких случаях их обычно привязывают к кроватям ответил, что это происходит, когда пациенты «психуют».

Другой пациент отметил, что хотел бы, чтобы порции были больше, однако за время прибывания в больнице, его вес увеличился. Как сообщает передача, подростки признались, что им хочется больше есть, так как запрещено принимать психотропные вещества и курить.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапиньш журналистам сказал, что были зафиксированы нарушения связанные с лечащим персоналом.

Юрис Янсонс на пресс-конференции заявил, в прошлом году Бюро омбудсмена получило несколько заявлений от родителей по поводу возможных нарушений прав ребенка. Во время визитов информация была получена как из разговоров с детьми и сотрудниками, так и из документов.

Одним из выявленных нарушений Янсонс назвал необеспеченность больницы достаточным числом врачей. В больнице 80 койко-мест, во время проверки в ней лечились 74 пациента, но в больнице работает всего один психиатр, а ночью дежурного врача вообще нет. Несмотря на длительность пребывания детей в больнице, их медицинские карты не оформлены. Другие услуги также не обеспечиваются или обеспечиваются в очень ограниченном объеме. Детей не информируют о лечении и его продолжительности, хотя несовершеннолетний пациент тоже имеет право получать эту информацию.

Во время проверки дети рассказывали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. По словам Янсонса, детей за непослушание наказывали уколами и привязыванию к постели. Также детям в больнице не разрешали звонить родственникам, в свою очередь, когда близкие звонили в учреждение, о разговорах умалчивалось. В ходе проверки, среди документов пациентов были найдены несколько детских писем, что говорит о том, что письма не были переданы родителям.

Отмечается, что находясь в больнице подростки постоянно испытывают чувство голода, ведь по размерам порции не отличаются у четырехлетних детей и ребят старшего возраста, сказал Янсон.