Сейм расширил право должностных лиц на совмещение должностей

Сейм сегодня в окончательном чтении одобрил поправки к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, отменяющие установленный для них запрет на совмещение должностей с работой в консультативных советах, рабочих группах и комиссиях.

По предложению комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений закон дополнен нормой, разрешающей совмещать должность государственного должностного лица с должностью, которую должностное лицо занимает согласно закону, утвержденным Сеймом международным договорам, правилам и распоряжениям Кабинета министров, если это не угрожает установленной нормативными актами самостоятельности государственного должностного лица или структуры, в которой оно работает, а также работе педагога, ученого, врача, профессионального спортсмена и творческой деятельности, в том числе если эта работа считается хозяйственной деятельностью.

Должность , которую государственное должностное лицо, представляя соответствующее учреждение, занимает в комиссиях, консультативных советах и рабочих группах, сформированных другими структурами, и за которые не установлено вознаграждение, не считается работой государственного должностного лица.

Поправки предусматривают ряд других изменений, включая упрощение порядка, как руководитель учреждения дает должностному лицу разрешение на совмещение должности с другой работой.