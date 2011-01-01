В целях экономии средств Восточная больница автоматизирует некоторые процессы

Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) в целях экономии средств планирует автоматизировать некоторые процессы, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» председатель ее правления Имант Паэглитис.

Сейчас на выполнении многих функций занято очень большое число людей. Речь идет о центре телефонных звонков, вводе статистических данных, пояснил он.

Если эти процессы автоматизировать, больница сможет сэкономить средства. Ожидается ли из-за этого сокращение штатов, руководитель РВКУБ не сказал. Он считает, что часть сотрудников сможет выполнять другие функции.

Финансовые показатели больницы в 2017 году могут оказаться хуже, чем в 2016 году - по предварительным подсчетам, убытки РВКУБ за прошлый год составить 4 млн евро.

РВКУБ работает с убытками с 2011 года, к концу 2015 года их общая сумма достигла 28 млн евро. 2016 год больница закончила с убытками в размере 2,5 млн евро.