Сейм рассмотрит законопроект об открытом доступе к материалам «дела олигархов»

Сейм сегодня передал на рассмотрение в комиссиях поданный фракцией Латвийского объединения регионов (ЛОР) законопроект об открытом доступе к материалам уголовного процесса по «делу олигархов».

Законопроект предусматривает, что Генпрокуратура до 1 мая обеспечит оцифровку и публикацию всех материалов уголовного процесса, включая аудиозаписи, на своем сайте.

При публикации этой информации данные деликатного свойства, персональные коды и данные о местах жительства и номерах телефонов фигурантов дела должны быть скрыты.

К данным деликатного свойства не относятся имя и фамилия фигуранта дела.

Как сообщалось, одним из главных доказательств по возбужденному в 2011 году так называемому делу олигархов послужили записи переговоров политиков и предпринимателей, прослушанных в гостинице «Ридзене».

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало это дело несколько лет, но оказалось, что записи прослушанных переговоров не являются достаточным доказательством для предъявления обвинений, и дело было прекращено.