Отстраненная глава больницы «Айнажи» назвала обвинения глупостью

Руководитель Детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илона Балоде называет глупостями утверждения родителей пациентов и Бюро госуполномоченного по правам человека о том, что детей в больнице плохо кормили и их письма не доходили домой.

Балоде рассказала, что столь масштабная проверка была в больнице в первый раз. Ранее все жалобы, поданные в Инспекцию здравоохранения, были признаны необоснованными.

«Заявления, что детей морили голодом и пытали, это глупости. Кто-то должен будет ответить за свои слова», - заявила Балоде.

Она рассказала, что девочка, которая после лечения рисовала дома привязанного к кровати человек, была из числа тяжелых больных, но фиксировалась только в то время, когда была подключена к системе. Балоде утверждает, что во время лечения с матерью девочки сложился хороший контакт, состояние здоровья ребенка улучшилось, и непонятно, почему теперь мать выступает против больницы.

Не соответствуют действительности и утверждения омбудсмена о том, что письма детей не доходят до родителей, а созвон с родственниками вообще запрещен.

«Именно вчера мне звонила одна мама и рассказала, что ее ребенок, который лечится у нас, звонил и написал письмо, хотя раньше не писал. Родители обижены и унижены всем этим скандалом», - сказала Балоде.

Она отметила также, что в прошлом году после ознакомления Инспекции здравоохранения с больницей «Айнажи» все поданные жалобы были признаны необоснованными.

«Сейчас так много документов сканируются, копируются. У нас очень большой объем документов, как и в любой больнице. Никто не идеален, в любом учреждении можно найти проблемы. Но такой масштабной проверки я еще не видела», - заявила Балоде.

Ее приводит в недоумение поднятый вокруг больницы ажиотаж, потому что учреждению доверяют своих пациентов Рижский центр психиатрии и наркологии, больница «Гайльэзерс», Даугавпилсская психоневрологическая больница, а на этой неделе родители, несмотря на проверку, детей из больницы не забирали.

Как сообщалось, в 2017 году Бюро госуполномоченного по правам человека получило несколько жалоб родителей на возможные нарушения прав человека в больнице «Айнажи». Дети рассказывали, что за непослушание их наказывали уколами и привязывали к кроватям. Когда родители звонили в больницу, их разговоры прослушивались, а письма не доходили до дома. Также отец одного пациента рассказал телепередаче «Новости ЛНТ», что его сына в больнице недостаточно кормили.