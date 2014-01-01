Эксперты посоветовали латвийским СМИ отправиться в горячие точки

На тему того, как освещались в латвийских интернет-СМИ аннексия Крыма, авиакатастрофа малазийского самолета MH17, западные санкции против российских должностных лиц, Brexit, саммит НАТО, события в Сирии и допинг-скандал в России, в Латвии провели целое исследование. Отчет о нем опубликован в сборнике «Отражение международных событий в латвийских интернет-медиа», выпущенном под эгидой Восточноевропейского центра политических исследований.

В команду экспертов, проводивших исследование, вошли доцент ЛУ Дидзис Берзиньш, лектор Рижского Университета Страдыня Марис Цепуритис, доцент Видземской Высшей школы Солвита Дениса-Лиепниеце, социолог и политолог Илзе Шульмане. Сборник вышел под редакцией политолога Андиса Кудорса и специалиста по коммуникации ЛУ Мартиньша Капранса.

Авторы исследования Мартиньш Капранс, Дидзис Берзиньш и Марис Цепуритис FOTO: Эдийс Паленс, LETA

Эксперты проанализировали особенности подачи информации на шести латвийских порталах: рассматривались два полюса радикального фланга (порталы la.lv и Vesti.lv), а также порталы с более умеренной позицией: латышские и русские версии TVNET и Delfi.

Проанализировав более 2500 публикаций, начиная с 2014 года, исследователи пришли к выводу, что в русских версиях латвийских порталов TVNET и Delfi международная информация подается более разнообразно, с привлечением большего количества источников, правда, подчас полярного содержания: это могут быть и прокремлевские, и опозиционные Кремлю российские СМИ, и западные информационные агентства. Эксперты назвали такой подход модным нынче словечком «гибридный». По их данным, латышские порталы основное внимание уделяют событиям в Латвии, или тем, что косвенно связаны с нашей страной (Brexit). Русскоязычные порталы в большей степени ориентируются на события, происходящие в России. И это понятно, ведь Россия, по словам экспертов, до сих пор является источником культурной идентичности для большинства русскоязычных жителей Латвии.

Мартиньш Капранс, говоря о проблемах латвийской интернет-журналистики, подчеркнул, что локальным СМИ не хватает оригинальных материалов из-за рубежа. «Большинство латвийских СМИ не могут позволить себе спецкоров за границей, в горячих точках мира, поэтому просто перепубликуют западные новостные агентства, зачастую не утруждаясь привести в статье хотя бы несколько источников, несколько точек зрения». Другая проблема — отстраненное освещение международных событий, которые подаются так, будто никак не связаны с Латвией. По мнению Капранса, чтобы придать международной повестке дня локальную релевантность, стоит чаще интересоваться мнением о них латвийских экспертов, «иначе мы неосознанно играем на руку прокремлевской пропаганде, утверждающей, что Латвия — всего лишь ретранслятор позиции Америки».

Priming effect – в этой области Кремль постоянно побеждает Запад, утверждает Капранс, «задавая сразу же, как только случилось событие, рамки его интерпретации.

И то, как подают события российские телеканалы, воспринимается сейчас уже не столько как журналистика, сколько как PR».

Политолог Илзе Шульмане, принявшая участие в исследовании, полагает, что имеет смысл анализировать не только содержание латвийских СМИ, но и их аудиторию. «Важно понять, как люди воспринимают новости, как интерпретируют их, как комментируют на порталах, как рамки, заданные медиа, соотносятся с рамками их восприятия».