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«Здесь все на латышском, странно»: Почему иностранцы учат русский в Даугавпилсе, а не в РФ

Русский TVNET
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Фото: Скриншот видео

В последнее время мы так часто слышим, или даже сами произносим фразу «пора валить», что когда узнаем о тех, кто приезжает сюда жить или учиться из за рубежа, изрядно удивляемся. Однако уже несколько лет подряд аналитики публикую интригующие данные о росте числа иностранных студентов в латвийских вузах - за последние три года их количество увеличилось почти в два раза. Как оказалось, второй по величине город нашей страны, не стал исключением. В рамках проекта Русского TVNET «Даугавпилс: взгляд со стороны» мы поговорили с теми, кто приехал сюда учить русский язык, и узнали, почему американские студенты не едут в Россию, и чем их так привлекает «столица Латгалии».

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