Вблизи морской границы Латвии констатированы самолет и десантный корабль РФ

Сегодня возле латвийской морской границы констатированы российский самолет и десантный корабль, сообщают в твиттере Национальные вооруженные силы.

Патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря у морской границы Латвии обнаружили российский военный самолет «Су-27».

Также в латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии трех морских миль от территориальных вод находился десантный корабль «Александр Шабалин».

В последние годы российские самолеты и военные корабли констатируются вблизи латвийских границ регулярно.