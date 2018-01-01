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Вблизи морской границы Латвии констатированы самолет и десантный корабль РФ

LETA
Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Сегодня возле латвийской морской границы констатированы российский самолет и десантный корабль, сообщают в твиттере Национальные вооруженные силы.

Патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря у морской границы Латвии обнаружили российский военный самолет «Су-27».

Также в латвийской эксклюзивной экономической зоне на расстоянии трех морских миль от территориальных вод находился десантный корабль «Александр Шабалин».

В последние годы российские самолеты и военные корабли констатируются вблизи латвийских границ регулярно.

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