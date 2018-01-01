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В Рижской 1-й больнице – ограничения на посещение пациентов из-за эпидемии гриппа

/ Riga.lv
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

На основании сообщения Центра профилактики и контроля заболеваний о начале эпидемии гриппа в Латвии, Рижская 1-я больница ввела ограничения на посещение в ряде отделений больницы.

Ограничения распространяются на отделения клиник Кардиологии, Хирургии, Дерматологии и сексуально-трансмиссивных заболеваний, в том числе дневных стационаров. В день только один человек, у которого нет симптомов гриппа, может посетить одного пациента. Максимальная длительность посещения – 15 минут.

Клиника анестезиологии и интенсивной терапии до конца эпидемии гриппа закрыта для посещения пациентов

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