На следующей неделе в Латвии будет морозно

В воскресенье в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы из Арктики, и морозы ожидаются всю будущую неделю, свидетельствует прогноз.

В субботу при солнечной погоде температура составит около нуля, существенных осадков не ожидается. В воскресенье на востоке температура будет ниже -5 градусов.

В ближайшую неделю осадков в основном будет немного, но при проходе арктического воздуха через Балтийское море образуются облака, которые принесут локальные снегопады.

При ясной погоде температура ночью местами опустится на востоке до -15..-17 градусов, а больше снеговых облаков ожидается во вторник и среду.