Подумай о сердце: сотни аптек по всей стране предложат бесплатно измерить давление

Более 200 аптек по всей стране будут предлагать жителям бесплатно узнать показания своего давления. Именно с этим показателем у латвийцев все далеко от идеала. Около половины населения страдает от повышенного давления. Многие даже не догадываются об этом, поскольку часто это происходит бессимптомно. Между тем последствия от таких нарушений могут быть крайне опасными.

О том, что идеальное давление это 120 на 80 мм ртутного столба, осведомлены практически все. А вот цифры своего давления знает редкий. В основном, этим интересуются пожилые люди. Молодежь считает, что им рано об этом думать. А зря.

«Нормальное давление — 120 на 80, пограничное давление — 140 на 90. Последнее часто отмечается и людей молодого возраста. [...] Если даже человек молодой, чувствует себя хорошо и думает, что он здоров, я рекомендую все равно хотя бы раз в год проверять давление. Если человек предрасположен к повышенному давлению, или у родственников повышенное давление, — нужно обращаться к врачу», — рассказывает кордиолог Илья Закке.

Еще одно распространенное именно среди молодых людей отклонение – пониженное давление. Особенно это актуально для девушек.

И, как признался врач, отчасти это даже опаснее, чем давление повышенное.

«Оно менее изучено, чем повышенное давление, и мер для его устранения тоже меньше. Мы не имеем таблеток, которые повышали бы давление. [...] Повышать давление можно крепким кофе или чаем, физическими нагрузками, но в принципе пониженное давление — явление достаточно не изученное еще, и люди от него страдают», — признал медик.

Между тем молодые люди свое давление измеряют редко. В основном – современными гаджетами – специальными приложениями к мобильному телефону или электронными браслетами. Но медики не доверяют показаниям последним достижениям техники.

«Я скептически отношусь к браслетам и измерению давления в мобильном телефоне.

Есть хорошие тонометры, которые можно приобрести в аптеке. Они достаточно точно измеряют давление, просто надо соблюдать инструкцию», — указал кардиолог.

Для того, чтобы побудить жителей Латвии измерять давление, в феврале эту услугу совершенно бесплатно будут предлагать крупнейшие аптеки страны.

«Мы бы хотели привлечь к акции внимание юных людей. Инфаркт молодеет, и важно понять, что если бы пациенты знали свой уровень давления, уровень холестерина — они могли бы предотвратить эти заболевания», — рассказывает организатор акции, руководитель общества ParSirdi.lv Инесе Мауриня.

К сожалению, ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Латвии по прежнему критическая. От них умирает куда больше людей, чем от рака.

«Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний вдвое превышает смертность от рака. Если смертность от некоторых форм рака удалось в значительной степени снизить, то в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями таких успехов нет», — рассказывает кардиолог Карлис Трушинскис.

Контролировать свои показания давления – под силу каждому, говорят медики. А это – первый шаг в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Со списком аптек, где можно будет бесплатно узнать показания своего давления можно ознакомиться на домашней странице общества ParSirdi.lv.