Сейм призывают улучшить практику лечения меланомы

По данным «Eurostat», в Латвии меланома встречается достаточно редко, по распространенности этого заболевания страна занимает шестое место с конца, а по смертности - высокое третье место.

Руководитель организации «Дерматологи против рака кожи» Раймонд Карлс говорит, что это связано с недостаточной ранней диагностикой меланомы и с недоступностью современного лечения.

Латвия единственная в Европе не компенсирует пациентам ни одного современного медикамента. Ситуация может измениться, потому что Национальная служба здравоохранения начала переговоры о включении трех препаратов в список компенсируемых лекарств. Карлс подчеркивает, что в лечении меланомы чрезвычайно важна своевременная диагностика, болезнь можно достаточно быстро обнаружить и без специальных анализов, при осмотре пациентом своей кожи.