Литовские и эстонские акционеры недовольны работой руководителя «RB Rail»

Акционеры совместного предприятия АО «RB Rail», созданного для реализации проекта «Rail Balticа», на этой неделе выразили неудовлетворенность работой руководителя предприятия Байбы Рубесы, однако сам проект продолжится в соответствии с действующими планами, сообщила председатель совета компании Рийя Силлавеэ.

«Байба Рубеса успешно провела этапы презентации проекта «Rail Baltica» и подготовки к его реализации. В то же время не удалось снять противоречия в распределении задач и ответственности сторон в этот период между странами-участницами и координатором проекта. Это обстоятельство и стало причиной того, что акционеры предприятия выразили неудовлетворенность работой председателя правления. В то же время руководители «Rail Baltica» однозначно заверили, что в их странах проект продолжает реализовываться по плану», - сказала Силлавеэ агентству BNS.

По ее словам, работа достигла фазы проектирования, в ходе которой необходимо внести изменения в управление работой и изменить технический подход к проекту.

Как сообщалось, на состоявшемся в четверг собрании акционеров АО «RB Rail» литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку исполнительного директора и председателя правления Байбы Рубесы, а представитель латвийских акционеров «Eiropas dzelzcela linijas» Андрис Линужс при голосовании воздержался, рассказала представитель «Eiropas dzelzcela linijas» Рита Воронкова.

Рубеса агентству BNS комментариев пока не предоставила.