Стало известно, где в Латвии могут появиться магазины Lidl

ООО «MMS Property Solutions», ответственное за развитие сети «Lidl» в Латвии, подало строительные инициативы по четырем адресам в Риге, подтвердил агентству ЛЕТА представитель Рижского городского строительного управления Эдгар Бутанс.

В интервью «Radio SWH» заместитель председателя Рижской думы Андрис Америкс ранее заявил, что неофициально известно о пяти потенциальных местах расположения магазинов «Lidl» в Риге - на ул. Дзелзавас, Эйзенштейна, ул. Анниньмуйжас и бульв. Анниньмуйжас. Однако в строительном управлении согласовано только два проекта - на ул. Дзелзавас и Анниньмуйжас.

Бутанс рассказал агентству ЛЕТА, что податель заявления не должен указывать, магазин какого бренда он собирается строить.

По информации строительного управления, ООО «MMS Property Solutions» подало инициативы по четырем адресам. Агентству ЛЕТА не удалось получить комментарий девелопера. При звонке на указанный телефон трубку берет представитель бухгалтерской фирмы, который говорит, что контактами председателя правления «MMS Property Solutions» Мартиньша Спруджса или других представителей компании не располагает.

По данным строительного управления, предприятие получило разрешение на перестройку транспортного узла на ул. Дзелзавас - Илукстес. Разрешение на строительство выдано и по адресу бульв. Анниньмуйжас, 77.

Газета писала, что «MMS Property Solutions» купило земельный участок и в Лиепае.