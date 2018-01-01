Суббота будет теплой, но затем - морозы

В субботу в Латвии еще не ожидается сильного понижения температуры воздуха, сообщает агентство ЛЕТА.

Временами возможны прояснения, местами пройдет снег. Ожидаются также туман и изморозь. Будет дуть слабый ветер.

Температура воздуха ночью понизится до 0..-3 градусов, под ясным небом - до -4..-8 градусов. Днем потеплеет до -2..+3 градусов.

В Риге возможен небольшой кратковременный снег и туман, во второй половине дня слабый юго-восточный ветер сменит направление на восточное, северо-восточное, а температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.