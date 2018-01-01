На животе под забором: на что идут школьники ради «Кепки Ушакова»

1 февраля около 14 часов сотрудница видземского управления муниципальной полиции Риги, обеспечивая общественный порядок у образовательного учреждения в Пурвциемсе, получила информацию о трех школьников, которые застряли на ограниченной забором горке на ул. Деглава, более известной, как «Кепка Ушакова».

Полицейская заметила трех подростков, которые, увидев стража порядка, начали убегать. Однако вскоре они добровольно вернулись к одному из участков забора, под которым ранее перелезли. Полицейская помогла им покинуть территорию, после чего детей отвели обратно в школу.

В образовательном учреждении в присутствии социального педагога со школьниками провели разговор превентивного характера. Мальчика сами позвонили мамам и рассказали о произошедшем.