Куда поехать летом: новинки сезона на выставке BALTTOUR

Летний сезон не за горами, и отпуск стоит планировать уже сейчас. На выставке BALTTOUR, которая проходит в холле Кипсалы со 2 по 4 февраля, мы узнали о новинках латвийского и зарубежного туризма. И расспросили туроператоров о том, какие виды отдыха пользуются наибольшей популярностью у жителей Латвии.

Что посмотреть в Латвии

Если вы еще не открыли для себя возможности речного туризма по Даугаве, самое время сделать это весной и летом. Спуск по Даугаве можно начать, например из Ливаны и дойти до Екабпилса, на протяжении 30 км по течению реки сохранились пороги, построенные для Даугавской гидроэлекростанции. Лодку, или байдарку можно взять напрокат в одном из множества переправочных пунктов, а потом сдать на финише.

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FOTO: LETA/Зане Битере

Другой вариант — объединить в одном путешествии шесть латвийских городов, расположенных на берегах Даугавы, или неподалеку от реки: Стопини, Саласпилс, Кекаву, Балдоне, Икшкиле и Огре. Туристам предлагаются пешие, речные и веломаршруты по живописным местам. По пути вы сможете посетить: парк Лиго в Стопини, роскошный Ботанический сад в Саласпилсе, Парк сирени в Балдоне (а с 27 по 29 июля - фестиваль «Baldones Waterfest»), природный парк Синие горы в Огре, дендрологический парк в Шпаковке, а на ночь - остановиться в одном из многочисленных кемпингов, или гостевых домов.

Одна из новинок туристического сезона на Даугаве — групповые соревнования по вело-фотоориентированию. Состязание пройдет в семь этапов: проходя их, участники будут набирать пункты. Соревнования начнутся в Кекаве 12 мая и завершатся в Марупе 22 сентября.

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Добраться до Марупе стоит и по другим причинам: здесь находится старейшее поле для гольфа «Viesturi» и самый большой в Латвии парк для вейкборда Marupe Wake Park.

Большую культурную программу приготовил к летнему сезону Даугавпилс. «В городской крепости откроется музей, посвященный Первой мировой войне, а Центр Ротко приурочит несколько мероприятий к своему пятилетию. На 19 мая, когда пройдет ночь музеев. запланирован костюмированный Бал Марты (вход бесплатный). С 4 по 10 июня пройдет праздник города, а 14-15 июля — грандиозный фестиваль реконструкции «Динабург - 1812» (его участники воспроизведут битву наполеоновской и российской армии). Август в Даугавпилсе называют месяцем музыки, каждый четверг в городе будут проходить бесплатные концерты. Очень популярен у туристов и Музей шмаковки, где вы услышите познавательный рассказ о латгальских кулинарных традициях и сможете увидеть как проходит процесс дистилляции алкогольного напитка», - рассказывает Илона Максимчика, представитель туристического агенства Даугавпилской думы.

Одной из главных достопримечательностей Мадонского округа является Калснавский арборетум с крупнейшим собранием деревьев и кустарников (около 2500 разных пород). Спекр развлечений здесь самый широкий: от прогулок и эскурсий до свадебных торжеств.

Ценители изысканного отдыха с мая по ноябрь смогут побаловать себя трапезами на плоту прямо посреди живописного Алуксненского озера. В меню - блюда от лучших шеф-поваров Латвии. Тел. для справок +371 29974802

Новые возможности для отдыха предлагает и Сигулда. Альтернативой привычному фуникулеру станет Zipline: полет над долиной Гауи по канатной дороге. Вас подвесят к устройству, похожему на крылья аэроплана.

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Передвигаться по городу вы сможете на арендованном смартбайке. Высокоскоростной велосипед работает от электрической батареи.

Новинки летнего сезона

FOTO: LETA/Зане Битере

Теперь о новинках летнего отдыха за рубежом. Туроператор TezTour весной открывает два новых направления: отдых на греческом полуострове Пелопоннес (прямой чартерный рейс Рига-Патры) и итальянский курорт Анкона. В свою очередь Novatours предложит нашим туристам отправиться в итальянский город Бари, а также в Тунис и Марокко.

«Пелопоннес — это другая Греция: зеленый полуостров с прекрасными песчаными пляжами, идеально подходящий для семейного отдыха. Его преимущества - небольшое количество туристов и отличная экскурсионная программа: уникальные исторические места и природные зоны.

Среди местных жемчужин: Олимпия, где проводились первые Олимпийские игры, и где расположен музей Зевса. Неподалеку находятся Микены, Афины, живописные острова Закинф и Кефалония. Предложения - в диапазоне от бюджетных двухзвездочных отелей до шикарных пятизведочных со СПА-центрами, бассейнами, огромными территориями», - рассказывает представитель TezTour.

Второе направление — итальянская Анкона, адриатический курорт южнее Римини в регионе Марке. Это место с аутентичными средневековыми городками, лесами, полями, лагунами, горами, песчаными пляжами идеально подойдет для ценителей неторопливого семейного отдыха. Предлагаются также гурме-туры: ведь Марке славится ресторанами в средневековом стиле. А еще здесь отличнй шопинг: в местных аутлетах брендовые вещи продают в два раза дешевле, чем в Милане.

После трех лет отсутствия в туристический пакет Novatours возвращается Тунис, привлекающий демократичными ценами и возможностью отправиться на экскурсию в Сахару.

«Менталитет тунисцев отличается от соседей, например, египтян. А погода сильно зависит от ветра: если он дует с Сахары, то даже пластмасса плавится»,

- говорит директор по продажам Энрико Ружицкис.

В Марокко нашим туристам обещают интересную и насыщенную экскурсионную программу и отличный отдых на море. Пока в эту страну запланированы всего 6 рейсов. Поездка в живописный старинный город Бари (Италия) также даст возможность совместить отдых на море с экскурсионной программой.

Мы поинтересовались у туроператоров, какие виды отдыха пользуются у наших туристов популярностью.

«В последнее время большую популярность приобретают экскурсионные туры по Испании, Италии, круизы по Греции: день — два пляжного отдыха, а потом переезды с места на место, позволяющие за одну поездку увидеть разные города. Людям нравится путешествовать с профессиональными гидами.

Популярно и раннее бронирование. До конца февраля мы предлагаем максимально низкие цены. Весной и летом цены станут на порядок выше,

в том числе и на «горящие» путевки», - говорит представитель TezTour.

Директор по продажам Novatours отмечает, что раннее бронирование (за полгода до начала полетов) очень удобно и самим туроператорам, так как позволяет повысить качество услуг. «У нас уже продано 42 % от всех путевок. Это означает, что клиенты знают, чего хотят, отдых планируют заранее. Увеличилось и количество повторных покупок: клиенты покупают туры по несколько раз в год. Все больше людей могут позволить себе отдых с детьми. Прошлым летом из-за капризов погоды мы столкнулись с дефицитом путевок: туры на некоторые направления были выкуплены за месяц вперед. На горящие туры остается лишь небольшое количество мест. Становится популярнее и экскурсионный отдых, наши туристы могут себе позволить больше тратить, чем 2-3 года назад».