Представители больниц попросили пересмотреть тарифы на психиатрию

Из-за низких тарифов в психиатрии пока невозможно обеспечить более обширный уход, в том числе привлечь специалистов и многодисциплинарную команду, поэтому тарифы необходимо пересмотреть. Об этом на сегодняшней встрече в Министерстве здравоохранения заявили представители психоневрологических больниц.

Как сообщил агентству ЛETA представитель Минздрава Оскар Шнейдерс, на совещании была достигнута договоренность оценить условия оплаты в амбулаторной и стационарной психиатрии, а Национальная служба здравоохранения произведет расчеты для увеличения финансирования на лечение психиатрических пациентов.

Минздрав пригласил на встречу представителей всех психоневрологических больниц, чтобы обсудить ситуацию с лечением психиатрических пациентов в связи с выявленными в Детской психоневрологической больнице «Айнажи» нарушениями.

Во время встречи представители больниц признали, что привлечь специалистов в сфере психиатрии сложно, тем не менее, во всех больницах в круглосуточном режиме обеспечен необходимый дежурный персонал.

Национальная служба здравоохранения известила представителей больниц о том, что проведет во всех больницах внеочередные проверки.

Как сообщалось, 22 января Детской психоневрологической больнице «Айнажи» была проведена внеочередная проверка. Оценка медицинской документации и опрос персонала выявили существенные нарушения нормативных актов.

Госсекретарь Минздрава Айвар Лапиньш на время расследования отстранил от должности члена правления больницы «Айнажи» Илону Балоде.

Так как материалы проверки указывают на возможный состав преступлений, омбудсмен Юрис Янсонс подал заявление об этих нарушениях в Генпрокуратуру.