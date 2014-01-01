«Ее вывели и я вздрогнула»: мама рассказала о последствиях лечения дочери в «Айнажи»

Я отдала дочку на реабилитацию в Айнажи, чтобы улучшить её состояние. Но произошло наоборот. С последствиями психологической травмы, которую ребенок получил в больнице, мы боролись больше года. Об этом мама девочки, чей рисунок шокировал всех, в том числе омбудсмена, рассказала передаче «Сегодня Вечером» телеканала ЛТВ7.

Сейчас Аделине 12 лет. Она родилась раньше срока. Но до двух лет отклонений в развитии никто не заметил. Первым звоночком, по словам мамы, Ланы, стало проявление девочкой агрессии к самой себе. Позже оказалось, что она еще и не слышит. Именно из-за автоагрессии врачи порекомендовали маме отправить ребенка на реабилитация в Детскую психоневрологическую больницу Айнажи. Она провела там лето 2014 года. Чтобы лишний раз не нервировать ребенка, маме посоветовали с ней это время не встречаться. Она лишь привозила в больницу игрушки и гостинцы. Врачи уверяли Лану, что у Аделины всё хорошо.

В назначенный день Лана приехала в больницу, чтобы забрать ребенка домой. Её удивило, что медики не позволили маме зайти в отделение:

«Её вывели и я вздрогнула, - рассказывает Лана, - Она была вполовину худее, чем раньше и от меня отскочила. Объятий не было».

Не меньшим шоком, по словам Ланы, было поведение ребёнка за обедом.

«Я никогда в жизни не видела чтобы ребенок так быстро проглотил суп, а потом она начала вылизывать тарелку. Потом Аделина начала макать печенье в чай, крошки упали на стол и она начала их слизывать. Я поняла, что-то не так», - продолжает рассказ Лана.

Вечером мама помыла ребенка, но дочка отворачивалась, не давала до себя дотронуться. Лана решила, что девочка от неё отвыкла. Уложив её спать, мама вдруг услышала шум из детской. «Я туда зашла и увидела, что мой ребёнок снял штанишки и пошёл по-большому прямо в кровать», - говорит Лана. По её словам, раньше дочь никогда так не делала. Лана считает, что это последствие связывания, которое, как оказалось, практиковали вАйнажив качестве наказания детей. Возможно, девочка подвергалась фиксации на продолжительный срок, без возможности сходить в туалет. Затем мама заметила, что Аделина связывает любимую куклу. Она пыталась связывать и свою маму, и других людей. Вместо принцесс она стала рисовать человечков, привязанных к кровати.

На то, чтобы избавиться от последствий психологической травмы ушло более года.

«У нас с ней была большая победа недавно — я показала ей в магазине на молоко и попросила принести. И она мне его принесла», - делится радостью Лана.

Жалоба Ланы на Айнажскую больницу оказалась не единственной. Проверка, которую провели бюро омбудсмена и инспекция здравоохранения показала, что фиксирование детей там применялось в качестве наказания. Как и инъекции.

Выявлены и другие нарушения. Руководителя больницы — Илону Балоде - отстранили. Идёт расследование. Впрочем, бывшая глава больницы все обвинения отрицает.

«Решения о фиксации принимались только если поведение пациента угрожало его здоровью и жизни, или здоровью и жизни других пациентов. Я могу согласиться, что в журнале фиксации это не было отражено корректно. Но решения принимались не просто так. А второй вид ограничения - инъекции — применялись только с рекомендации врача», - сказала Балоде ЛТВ7.

Непонятно, как вообще могла работать больница, в которой из врачей - один психиатр, и тот появлялся там только эпизодически. Впрочем, назначенный Минздравом новый руководитель Айнажской больницы Янис Бугинс обещает проблему с дефицитом врачей решить. А с нарушениями будет разбираться генпрокуратура.