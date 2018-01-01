85 лет назад: чем закончилась первая реформа школ меньшинств

Первая попытка провести реформу школ национальных меньшинств в Латвии состоялась 3 февраля 1933 года. Тогда в Сейм из правительства поступили поправки, предусматривающие отказ от государственного финансирования средних школ национальных меньшинств. О судьбе того голосования рассказала программа «Личное дело» на LTV7.

Законы Латвийской Республики «Об учреждениях образования» и «Об устройстве школ меньшинств» были приняты в декабре 1919 года. Они гарантировали, что основное образование является обязательным, бесплатным и осуществляется на родном языке ребенка, а меньшинственные школы обладают значительной автономией.

Обучение в основных школах в Латвии проводилось не только на латышском, но ещё и на русском, немецком, белорусском, польском, литовском, эстонском и идиш.

В 1933 году правительство Маргертса Скуйениекса готовит поправки — государство не закрывает средние школы национальных меньшинств, но прекращает их финансирование. Общины могут содержать школы самостоятельно.

Такое предложение поступает на рассмотрение в Сейм. Парламентарии должны его передать дальше в комиссии. Защитить законопроект приходит министр образования Атис Кениньш.

«Мы не хотим объединять с латышскими все средние школы национальных меньшинств, но только те школы, которые содержатся за счёт самоуправлений и государства, предусмотрев существование частных школ с возможностью вылаты им пособий из бюджета. Перейти на единую смешанную среднюю школу планируется только через полтора года, то есть в агусте 1934-го», - объясняет позицию министр.

Категорически против выступают социал-демократы и представитель фракций национальных меньшинств. «Лучших отношений невозможно достичь тем, что вы у нас в значительной мере отнимаете право на школу на языке матери и начинаете латышизацию. Именно потому, что мы хотим мира, мы против таких законопроектов», - с трибуны Сейма на немецком языке говорит представитель фракции балтийских немцев Пауль Шиман.

«Мы не смеем идти по пятам царского режима и жандармов, ужас которых мы в своё время пережили. Мы не смеем красть у других то, за что сами в своё время боролись»,

- поддерживает его социал-демократ Карлис Декенс.

За реформу представители входящих в коалицию правых партий. Необходимость реформы они объясняют экономичемским кризисом, интересами нации, вспоминают о лояльности.

«Это лояльно, когда в немецких гимназиях истории учат по таким книгам, в которых сказано, что Эльзас и Лотарингия украдены у Германии? Пусть за наши деньги не обучают солдат для Пруссии, не учат детей в прусском духе. Это факт, что за счёт нашего государства книги по истории прививают ненависть к Франции. Разве это лояльность?» - вопрошает депутат демократического центра Янис Брейкшс.

«В латвийском государстве ведущая только одна нация — это латышский народ, и другим народам в определённом смысле нужно подстраиваться под нужды народа-большинства»,

- уверен Готфрид Милбергс (Партия новохозяев и мелких землевладельцев).

«Задача государства заботиться только о средних школах на латышском языке, поскольку они готовят чиновников, готовят дорогу к высшей школе, которая на латышском. Для школ национальных меньшинств нет никаких преград. Но мы не видим возможности в это время содержать их за госсчёт», - считает Карлис Скалбе (Демократический центр).

Дебаты занимают несколько часов. В итоге вопрос о передаче законопроектов выносится на голосование. Но голосование закрытое.

И тут происходит самое неожиданное: за законопроект — 24 голоса, против — 63, воздержался — один.

Это значит, что против законопроекта коалиции проголосовал кто-то из коалиции.

«Я констатирую, что здесь нет национальной коалиции и мы не можем такую национальную коалицию поддерживать», - заявляет Янис Брейкшс. В вопросе школьной реформы была поставлена точка, а уже через 4 дня, 7-го февраля 1933 года, правительство Маргерса Скуйениекса уходит в отставку.