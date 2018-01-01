В тюрьмах Латвии за 257 000 евро отремонтируют души

Управление мест заключения объявило конкурс закупок на ремонт душей в тюрьмах Латвии общей стоимостью 257 498 евро, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на сайт Бюро по надзору над закупками.

Души отремонтируют в тюрьмах Браса, Ильгюциема, Рижской центральной тюрьме, Екабпилской, Олайнской, Даугавгривской, Лиепайской и Елгавской тюрьмах.

Конкурс завершится 23 февраля.

Агентство ЛЕТА отмечает, что в тюрьмах Браса и Рижской центральной это не единственные запланированные в этом году ремонтные работы - в них также проведут ремонт санузлов на общую сумму более 100 000 евро.