Снова гостиница: В Вецриге будет на одну зеленую зону меньше

С центре столицы все чаще вырубают деревья, чем обеспокоены многие рижане. Очередной случай произошел на днях. Ради строительства новой гостиницы в Старой Риге были вырублены липы, сообщает TV3.

Деревьев было вырублено не много — 4 штуки, но это всерьез обеспокоило горожан, которые высказывали свое недовольство в социальных сетях, отмечая, что скоро в Риге вообще не останется деревьев.

В Рижской стройуправе заверили, что все по закону. На участке на ул.Калею утверждена детальная планировка, предусматривающая строительство гостиницы. Просили разрешить вырубку 5 деревьев, но самоуправление позволило убрать только липы, ель пришлось оставить, сообщает Skaties.lv.

«В первый раз просили вырубить деревья в связи с планируемым строительством. Во второй раз — в связи с планируемыми археологическими раскопками. В обоих случаях комиссия разрешила, хотя в первом случае строительная управа голосовала против», - пояснил TV3 представитель городской стройуправы Эдгар Бутанс.

Разрешение на строиттельство было выдано фирме «Pas De Marque» в октябре.

Отвечая на упреки жителей, что в центре столицы регулярно вырубаются деревья и пропадают зеленые зоны, представитель стройуправы заверил, что в других районах города следят, чтобы были насаждения, однако в центре сложно проследить за сохранением деревьев из-за строительных проектов, как случилось в этом конкретном случае.

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