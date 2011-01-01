Глотают таблетки, прыгают из окон. Тяжелые рассказы из детской психиатрии

Айнажи - небольшой городок, окруженный соснами, в центре которого неподалеку от моря находится единственный специализированный стационар в стране, в котором психологическую помощь получают дети. Тех, психическое состояние кого стало опасно для них самих и окружающих, в психоневрологической больнице «Айнажи» лечат уже более 50 лет. Шизофрения, эпилепсия, умственная отсталость - это только некоторые из диагнозов. В наши дни их все чаще дополняют проблемы наркологии.

Самому молодому пациенту, который в последнее время там лечился, было всего 2,5 года. Когда мы приехали - младшим был мальчик в возрасте неполных четырех лет. У ребенка - психические проблемы, которые выражаются в битье головой об стену. Одновременно в больнице находятся около 80 пациентов.

Открытые 18 лет назад помещения больницы широкие, светлые, стерильные, везде камеры видеонаблюдения. Рядом находится старый корпус больницы, который планируется снести. Члена правления доктора Илону Балоде в больнице мы не встретили. В связи с констатированными нарушениями Инспекции здоровья она на время следствия от должности отстранена. В 2011 году за вклад в детскую психиатрию она получила Орден Трех звезд. Сейчас она сняла грамоту со стены кабинета. Балоде говорит, что годами боролась за детей, не сдастся она и сейчас - будет бороться за репутацию - свою и коллег.

«Если дети лечатся в старой больнице, то можете меня сжечь на костре»,

- грустно иронизирует она. Она допускает, что тяжкие обвинения связаны со скрытыми мотивами и некими интересами.

Три месяца в очереди у психиатра

В больнице катастрофически не хватает врачей - даже единственный постоянный психиатр - нарколог Янис Боярс, на месте в больнице находится не каждый день. Клинические психологи и другие специалисты приезжают периодически. Боярс начал работать еще в старой больнице Айнажи, где условия для детей были ужасными.

FOTO: Ingars Tenis/TVNET

Обвинения омбудсмена он, как и остальной персонал больницы, называет тенденциозными, демагогическими и явно оскорбительными. Он говорит, что так вкусно и хорошо как в айнажской больнице нигде больше не кормят. «Компенсатором детей с нарушениями душевного развития и тем, кто только перестал курить или употреблять одурманивающие вещества, является увеличенный аппетит. В этих случаях разрешено употреблять еду, привезенную из дома, которая не хранится в отделении, чтобы среди детей не возникали конфликты», - рассказал врач об одном из обвинений контролирующих структур. Однако это - наименьшее.

Самые тяжелые обвинения связаны с долгосрочной фиксацией детей. Боярс это отрицает: «Это относится только к одному конкретному случаю. В конкретном случае пациентка перед этим сбежала с территории больницы, украла вертел для мяса и пыталась проткнуть себе горло.

Когда ее привели в отделение, девочка сказала, что не может управлять собой и попросила ее зафиксировать.

Во время разговора с мамой пациентки я спросил, есть ли у нее возражения против фиксации, и получил ясный ответ: «Хочет ли кто-то, чтобы она покончила с собой?» Я еще переспросил: может она в этой ситуации хочет прекратить лечение? Мама девочки ответила, что ни в коем случае», - рассказал Боярс. Фиксация девочки продолжалась восемь часов и была нужна, чтобы спасти жизнь пациентки. Обычно пациент успокаивается за 20-40 минут, причем в большей части случаев - без дополнительной медикаментозной терапии.

В детской психиатрии много куда более серьезных проблем, это подтверждает тот факт, что в последние годы пациенты попадают в больницу во все более тяжелом состоянии. «Тут мы приходим к нехватке детских психиатров в амбулаторной службе. К детскому психиатру записываются в очередь на два, три месяца вперед, а пациенту-то плохо сейчас! Часто состояние таково, что он попадает в стационар на скорой помощи». Есть заметная нехватка кадров, о чем годами информировались все контролирующие структуры, утверждает врач.

«Они это впервые заметили? Выглядит смешно».

Еще одна проблема, которая не решается на уровне государства - употребление вызывающих зависимость и психоактивных веществ. Боярс продолжает: "Лет восемь назад была только одна пациентка с дополнительными диагнозом - алкогольная зависимость. Сейчас удельный вес пациентов, у которых установлено чрезмерное употребление одного или многих психоактивных веществ, куда больше. В лечении этих пациентов есть своя специфика.

Самые популярные одурманивающие вещества - алкоголь, табак, марихуана, синтетическая марихуана - спайс, далее следуют органические растворители - ацетон, газ для зажигалок, дезодоранты. Эти средства убивают белок мозга, поэтому у хронических «нюхальщиков» быстро понижаются интеллектуальные способности", - поясняет опытный врач. Он указывает, что нужно принять во внимание: у взрослого человека алкогольная зависимость развивается за пять лет, а у подростка куда быстрее - за год, полтора. Если ребенок в возрасте 14 лет начал пить, в 15 лет у него уже диагностируется зависимость.

Есть те, кто в приемном отделении говорит, что употребляют табак и алкоголь с восьмилетнего возраста.

Как только они не получают веществ, от которых зависят, появляется неудовлетворенность и постоянное желание добраться до них. В свою очередь игровая зависимость как дополнительное заболевание - одна из причин, почему в больнице не могут находиться смартфон и компьютер, поясняет медик.

Первоклассник с ножницами

Истории жизни детей тяжелые, ведь многие - детдомовцы. «Есть группа пациентов, которая идет из учреждений социальной заботы, и, слушая их историю жизни, можно понять, что проблема врожденная. В приемном отделении находится пациент. Вглядываюсь в документы, как его зовут.

У ребенка два имени - такие же, как в названии популярного виски. Читаю дальше: у отца алкогольная зависимость.

Ход мыслей понятен».

Подросток в 15 лет не знал, что, идя в душ, нужно снимать одежду. Его этому просто не научили. В больнице он буквально как будто оправился от траура - научился личной гигиене, начал интересоваться учебой. Есть подростки, которые в 16 и 17 лет не прочитали ни одной книги.

FOTO: Ingars Tenis/TVNET

«Когда я только начал работать в больнице, большая часть пациентов была с нарушениями умственного развития - тяжелая эпилепсия, тяжело протекающая шизофрения и понижение интеллекта. Сейчас у нас появилась группа пациентов с органически нарушениями личности и поведения. Это означает, что у пациента на фоне некого вредящего фактора изменились характер и поведение. Появляются пациенты с нарушениями адаптации, невротическими нарушениями. Эта группа пациентов требует более длительного лечения. Появляются пациенты с депрессивными нарушениями», - рассказывает Боярс.

Несколько лет назад в больнице лечилась пациентка, у которой были нарушения душевного развития, в возрасте 12, 13 лет появились слуховые галлюцинации, выражающиеся в виде повелевающих голосов. Мужской голос, звучавший в голове девочки, требовал у нее выполнять деструктивные действия. В процедурной комнате в момент, когда медсестра на мгновение отвела взгляд, она умудрилась открыть окно второго этажа и выпрыгнуть. Вызвали скорую помощь, девочку отвезли в больницу, где в хирургическом отделении, которое находится на пятом этаже, ей загипсовали обе ноги. Вечером в выходной доктору Балоде звонили из больницы и сказали, что персонал не справляется, ответственность никто брать не хочет.

Девочка с обеими загипсованными ногами стояла на подоконнике пятого этажа и собиралась прыгнуть вниз.

«Мы в жизни ничего такого не видели!» Так тогда сказал врач больницы. В срочном порядке девочку привезли обратно в Айнажи.

Недавно там лечился первоклассник, который с ножницами напал на одноклассников. «К нам попадают на лечение дети детсадовского возраста, которые нападают на других и еще сексуально оголяются», - говорит Боярс. Да, шокирует, но так есть!

Прочитать собрание сочинений Вилис Лациса

Идем осматривать помещения больницы. Они небольшие, но пространство расширяет множество окон с видом на парк, домашняя атмосфера. «Бассейн чистит специальный робот, другого такого нет», - говорит работник больницы. В установленное время бассейн доступен публично.

Нет, дети в него не писают! Тем, на кого падают подозрения недержания, надевают специальные памперсы для бассейна.

Детям доступны и другие процедуры, есть спортивный зал с тренажерами. На втором этаже - небольшое помещения для молитв, где детей выслушивает лютеранский священник. Содержание библиотеки, в большинстве, создают пожертвованные книги, изданные в советское время. Есть даже собрание сочинения Вилиса Лациса. Не кажется, что это литература, которой можно заинтересовать подростков. Однако детские книги изданы недавно и их больше - кажется, что их недавно листали. В творческой комнате яркие цветы, сделанные из бумаги, скульптуры из белой бумаги, рисунки.

Здесь ад!

Жизнь детей разделена на два длинных коридора - в одной стороне - девочки, во второй - мальчики, посередине - стеклянное помещение для медсестер, где они смотрят за пациентами. В центре - зеленое бумажное цветущее дерево. В этом месте было стекло, но один ребенок «прошел через него», пояснил врач. В отделении для девочек содержатся и малыши.

Когда зашла в отделение для мальчиков, даже не заметила, как со скоростью молнии меня обступили дети различного возраста. «Я рисовал цветочки и машины», - на меня смотрят темно-карие глаза. Мальчик по-русски добавляет, что ему восемь лет. Дети выражают эмоции так свободно, что немного поражаюсь. Никаких границ! Один, совсем маленький, обхватил меня посередине, прижал голову к животу и дышит теплым воздухом, второй попытался взять микрофон, третий берет за руки. «Мне нравится рукоделие». «Я хочу сниматься». «Если бы были листы для рисования, было бы лучше!» Дети говорят один за другим. Тогда в комнату, где четыре аскетичные кроватки - как и везде, заходят большие мальчики. Они - «выделяются»:

«Здесь вообще нечего делать!» «Здесь ад!» «Это не лечение, а пытки!» «Долго тут, только таблетки надо есть, спи и все!»

Они рассказывают, что содержатся здесь месяц, два, три.

Дети рассказывают, что кормят их вкусно, но порции маленькие. «Сегодня был чесночный суп, я съел все!» «Доктор Балоде прикольная, хотим ее обратно», - одновременно говорят маленькие и большие пациенты. Один берет за локоть. «Я вам расскажу, за что фиксируют ребенка. За то, что ломают постели, бьют стекла». «Вообще, мы уже сами виноваты», - добавляет второй. Дети не дают мне уйти, пока не скажут, кто из медсестер - лучшие. Инесе, Наталия, Парсла, Даце, Иева, Айвия, Эва. К стеклу прилип маленький ангелочек. Мальчику - неполные четыре года. У него психические нарушения, одно из проявление - битье головой об стену. Детдомовец.

Пожалуйста, хочу домой!

Из автобуса выпрыгивает кучка детей. Приехали из поместья Скангалю, где находится кризисный центр «Для поддержки домашних семей». «Нужно вообще начать с того, почему дети попадают в детдом», - говорит руководитель социальной работы центра Нормунд Симсонс. Он указывает на тенденцию: в течение последних двух лет дети в центр попадают не из биологических семей, а из приемных, и у детей «уже есть диагнозы». «Вылечить детей от психических болезней нельзя быстро - это долгосрочный процесс, который длится месяцами и годами». Симсонс отмечает: «Я не знаю, что скрывается за всеми этими перипетиями, но мой долгосрочный опыт, сотрудничество с докторами Боярсом и Илоной Балоде позитивны».

Приходят четыре подростка и говорят, что хотят поговорить. Им всем пришлось пережить фиксацию. Одна из девочек говорит, что проглотила кольцо, так как хотела покончить с собой, вторая, открыла кран и залила помещение водой, третья употребляла наркотики.

Они все хотят домой. Очень-очень.

Когда спросила, где из дом, оказалось, что это - детдом. Одна говорит, что вообще не знает, куда возвращаться. Грустно.

Призрачная больница

Янис Боярс спешит к пациентам, но в сопровождении многолетнего хозяина Геннадия Понкратенко продолжаем осматривать старую больницу. Со стороны дом выглядит «ничего таким», но для его восстановления нужно столько средств, что они не окупятся. Поэтому дом снесут. На второй этаж ведут такие крутые ступени, что непонятно, как персонал мог по ним водить детей с психическими диагнозами. Однако наверное советский человек был богат на выдумку. На стенах - обои с психоделическими орнаментами, которые снова входят в моду, в некоторых комнатах паркет. На мгновение задержалась и попыталась угадать, на занавесках разрезанные арбузы или тарелки с красной икрой? Может быть, цветы?

FOTO: Ingars Tenis/TVNET

Прижатые одна к другой железные кровати, тонкие матрасы. Духота.

Посреди помещения стоит ящик с противогазами. Не хватает только портрета Ленина.

«Пока не положили новые, мягкие, были такие», - Геннадий показывает поролоновый матрас, в который кто-то основательно вцепился зубами, и кажется, вырвал кусок. Там же и гора деревянных ночных шкафчиков с выломанными дверями, в отсутствии которых обвиняет Инспекция здоровья.

Наверх ведут крутые железные ступени. Упоительно! Женщины несли по ним на чердак сушить груды мокрых простыней. На кухне огромные выварки для мытья посуды и машина по очистке картошки. «Больницу оборудовали вскоре после войны, в пятидесятых годах, когда не знали, куда таких детей класть. Когда-то у больницы был сад, сами растили овощи, клубнику, были фруктовые деревья и ягоды с куста.

Дети работали в саду - рыли, пололи, это была трудовая терапия. Им нравилось. Сейчас ничего такого уже делать нельзя.

В хозяйстве был конь, растили свиней. Если дети себя хорошо вели, им позволялось гулять. Ходили на пляж, до границы с Эстонией. Нет, вы что, вдоль моря им сейчас ходить нельзя! Тогда детям разрешали сгребать листья, но, чтобы получить это, им нужно было хорошо себя вести. Ух, как они старались!»

Геннадий хотел показать нам еще и еще - как погреб, где была топка, так и бухгалтерский сейф, ванну с пузырями, в которую «по блату» приходили местные.