Плата за аренду государственной и муниципальной земли пока не повысится

Комитет Кабинета министров сегодня решил не направлять на рассмотрение в правительстве предложение Министерства финансов существенно повысить плату за аренду государственной и муниципальной земли, а рассмотреть его позднее в контексте изменений кадастровой стоимости и применения налога на недвижимость (НН).

В настоящее время арендная плата за государственную и муниципальную землю составляет 1,5% от ее кадастровой стоимости в год, а Минфин предлагает с 1 января 2019 года повысить ее до 3% от кадастровой стоимости или до 4,5% от кадастровой стоимости, если арендатор на застроенном земельном участке ведет хозяйственную деятельность и в случае снижения арендной платы поддержка арендатору квалифицируется как поддержка коммерческой деятельности.

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола на заседании правительственного комитета призвала не спешить принимать решение, учитывая, что сейчас готовятся изменения в применении НН и в определении кадастровой стоимости.

Все эти связанные с землевладениями вопросы следует рассматривать вместе, а к вопросу о повышении платы за аренду государственной и муниципальной земли надо вернуться, учитывая, что сейчас она вдвое ниже, чем плата за аренду земли в частном секторе, отметила она.

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс поддержал предложение Минфина повысить плату за аренду государственной и муниципальной земли, так как считает необходимым уравнять ее с рыночной стоимостью земли. Он согласен с Рейзниеце-Озолой в том, что этот вопрос следует рассматривать в контексте изменений НН и кадастровой стоимости земли.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс после заседания комитета сообщил журналистам, что предложение Минюста по изменению кадастровой стоимости земли планируется представить в конце февраля - начале марта. По его словам, оно будет более справедливым, чем действующая система кадастровой стоимости.

Как сообщалось, 18 мая 2017 года Сейм принял предложенные Минюстом поправки к закону о государственном кадастре недвижимости, замораживающие кадастровую стоимость еще на два года.