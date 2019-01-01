В Риге снова пройдет акция против перевода школ на латышский язык

В четверг, 8 февраля, состоится очередная акция протеста против перевода школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке, сообщает агентство LETA со ссылкой на Русский союз Латвии.

Как сообщалось ранее, в этот четверг Сейм будет рассматривать законопроект о постепенном переходе школ на латышский язык с 1 сентября 2019 года. Именно в этот день, напротив здания Сейма, в 8:30 утра начнется акция протеста. Это время, когда депутаты идут на работу, и участники акции наедятся, что им удастся обратиться к чиновникам напрямую.

В Рижской думе планируют, что в акции примут участие около 300 человек.

Заявку на пикет подал Штаб зашиты русских школ.