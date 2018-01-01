Рейрс уволил директора центра социального ухода «Рига» Инесе Паудере

Она освобождена от должности из-за нарушений из-за нарушений в хозяйственной деятельности учреждения.

По мнению министра, выявленные в работе директора центра нарушения очень серьезны. Будет продолжено сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы установить степень ее вины в хозяйственных нарушениях. Также будет сделано все, чтобы улучшить уход за пациентами и качество их жизни, заверил министр.

Не исключено, что Минблаг обратится в Госполицию в связи с выявленными хозяйственными нарушениями.

Пока министерство не решило, как искать нового директора центра «Рига», но, вероятно, сначала его будут искать внутри системы, а в случае необходимости объявят конкурс.

Против директора центра «Рига» Паудере начато три дисциплинарных дела, и по двум первым она получила выговор. Как сообщалось, в филиале государственного центра социальной опеки «Рига» выявлены существенные нарушения прав детей.