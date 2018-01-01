Рейрс уволил директора центра социального ухода «Рига» Инесе Паудере

Министр благосостояния Янис Рейрс подписал распоряжение об увольнении директора государственного центра социального ухода «Рига» Инесе Паудере, сообщил агентству ЛЕТА представитель Минблага Эгил Зариньш.
Она освобождена от должности из-за нарушений из-за нарушений в хозяйственной деятельности учреждения.
По мнению министра, выявленные в работе директора центра нарушения очень серьезны. Будет продолжено сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы установить степень ее вины в хозяйственных нарушениях. Также будет сделано все, чтобы улучшить уход за пациентами и качество их жизни, заверил министр.
Не исключено, что Минблаг обратится в Госполицию в связи с выявленными хозяйственными нарушениями.
Пока министерство не решило, как искать нового директора центра «Рига», но, вероятно, сначала его будут искать внутри системы, а в случае необходимости объявят конкурс.
Против директора центра «Рига» Паудере начато три дисциплинарных дела, и по двум первым она получила выговор. Как сообщалось, в филиале государственного центра социальной опеки «Рига» выявлены существенные нарушения прав детей.